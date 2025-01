Al via anche in Umbria i saldi invernali

Al via la stagione degli sconti.

Anche in Umbria, come in tutte le altre regioni italiane ad eccezione della Valle d'Aosta, i saldi invernali inizieranno infatti sabato prossimo 4 gennaio. Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, ogni persona spenderà circa 138 euro e l'acquisto medio a famiglia sarà di 307 euro.

"La data di inizio dei saldi invernali quest'anno è ancora più a ridosso delle festività e non aiuta né le imprese né i consumatori che hanno appena sostenuto le spese per il Natale e il Capodanno", commenta Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria Confcommercio. "I due giorni festivi del 5 e del 6 gennaio - prosegue - rischiano inoltre di distrarre i consumatori verso altre attività e di far partire i saldi un po' in sordina. Per questo si può dire che nei confronti della prima fase dei saldi invernali siamo in una condizione di cauto ottimismo.

Non è la prima volta che lo diciamo: questa modalità di vendita deve essere rivista in considerazione dei tanti cambiamenti del mercato e dei nuovi comportamenti di acquisto. Noi di Federmoda Confcommercio su questo fronte siamo in prima linea. Il messaggio che intanto vogliamo rivolgere ai nostri clienti è di non perdere però l'opportunità di trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti".



