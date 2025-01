Successo per Umbria Jazz Winter a Orvieto, la cui 31/a edizione era cominciata il 28 dicembre scorso e si chiude oggi: 13mila le presenze complessive nelle location del festival. Lo sottolineano gli organizzatori, sottolineando che "la manifestazione si conferma un successo che non conosce crisi grazie agli ingredienti che fanno parte della ricetta Umbria Jazz Winter: la musica, l'ospitalità, l'arte, la storia, la buona cucina. Un evento connaturato con il tessuto stesso della città che non rinuncia alla sua vetrina invernale, richiamando anche quest'anno numerosi visitatori e decretando la riuscita di questa kermesse che ha seguito il trend positivo intrapreso negli ultimi anni".

Nei cinque giorni in cui si è svolto il festival gli appuntamenti in cartellone (più di 90 eventi, 25 band, 150 musicisti), hanno richiamato tantissimi appassionati, che sono affluiti al Teatro Mancinelli, alla Sala 400 di Palazzo del Popolo, al Teatro del Carmine e al Museo Greco, realizzando quasi sempre il tutto esaurito con quasi 8.000 biglietti venduti, con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno.

Notevoli anche i numeri del Palazzo dei Sette e della Sala Expo di Palazzo del Popolo.

Ottimi risultati per gli appuntamenti di UJ4Kids, con il pubblico, composto da bambini e famiglie, che ha testimoniato il successo del format dedicato ai più piccoli. A conferma del grande richiamo della manifestazione i dati delle strutture ricettive del territorio, che hanno registrato il tutto esaurito.

Umbria Jazz ringrazia "le istituzioni, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento".

La tradizionale Messa della Pace in Cattedrale con la musica gospel chiude oggi la rassegna; un rituale irrinunciabile sia per gli orvietani che per i tantissimi turisti nel primo giorno dell'anno. L'appuntamento è ora a Perugia dall'11 al 20 luglio con Umbria Jazz.



