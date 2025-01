Paolo Benvegnù, la camera ardente a Brescia

È allestita oggi, 1 gennaio, fino alle 18 e domani, 2 gennaio, dalle 8 alle 18 agli Spedali Civili di Brescia, in via Paolo Brognoli, la camera ardente per Paolo Benvegnù, il cantautore e musicista morto a 59 anni nella mattinata del 31 dicembre a causa di un malore improvviso.

Seguirà nelle prossime settimane una commemorazione laica nella zona di Perugia, di cui la sua famiglia darà notizia appena possibile.

Lo rende noto About, l'ufficio stampa di Benvegnù, che "si unisce a Woodworm Label, management dell'artista, e Officine della Cultura per ringraziare le tantissime persone che stanno rivolgendo un pensiero a Paolo, anche a nome della sua famiglia e dei suoi cari. Nulla potrà colmare il vuoto che lascia la sua anima bella. Ci sarebbero tante cose da dire, ma in questo momento teniamoci strette le sue parole e la sua musica, così potenti in ogni momento".



