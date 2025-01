Madre e figlio i morti nell'incendio di Terni

Erano madre e figlio le vittime dell'incendio scoppiato in un appartamento di Terni. L'uomo era nato nel 1965 e quindi avrebbe compiuto 60 anni in questo anno appena iniziato, e la donna era del 1938.

Secondo quanto si è potuto apprendere, uno dei due corpi è stato trovato carbonizzato. Ignote al momento le cause dei decessi, anche se l'ipotesi principale sarebbe quella dell'asfissia da fumo.

Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all'innesco che ha provocato l'incendio.

Questo - si ipotizza - potrebbe risalire a molte ore fa, probabilmente addirittura al 31 dicembre.



