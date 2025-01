Incendio nel carcere di Spoleto, due agenti in ospedale

Due agenti di polizia penitenziaria si trovano in osservazione all'ospedale di Spoleto, in seguito a un incendio - senza gravi consegenze - che ha interessato il carcere di Maiano nella tarda serata di Capodanno.

Non sono chiare al momento le cause dell'accaduto.

Le condizioni dei due poliziotti - riferisce la Usl Umbria 2 - "non destano alcuna preoccupazione".

L'incendio, che ha causato alcune leggere intossicazioni da fumo, ha provocato un allarme, anche fra il personale medico dell'ospedale, che però è presto rientrato.



