Da Lions e Rotary di Todi 2.500 euro per il Centro Speranza

Le celebrazioni dei 40 anni di attività del Centro Speranza di Fratta Todina si sono concluse con una cena di Natale organizzata al Centro dal Lions e dal Rotary di Todi per i propri soci e per gli operatori della struttura. Un momento conviviale e di solidarietà che ha visto donare dai due club 2.500 euro per le attività del Centro (più 200 euro per Comunità di Sant'Egidio per il pranzo dei poveri che si è tenuto il 26 dicembre). Circa 250 i partecipanti.

"Ringraziamo Nicola Giordano, presidente del Lions Club Todi, e Sergio Guarente, presidente del Rotary Club di Todi, per aver voluto condividere con noi questo bel momento di festa e solidarietà. Il loro sostegno contribuirà a coprire i costi di dispositivi all'avanguardia che acquisteremo nei prossimi mesi per facilitare lo svolgimento di importanti esami diagnostici sia agli utenti con disabilità, che già frequentano il centro, che ad esterni, che potranno così trovare nel Centro Speranza un punto di riferimento vicino casa", ha dichiarato Giuseppe Antonucci, presidente dell'Associazione Madre Speranza Odv, realtà che dal 2000 sostiene la struttura di Fratta Todina attraverso la raccolta fondi e l'organizzazione di iniziative per l'inclusione delle persone con disabilità.



