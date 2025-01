Capodanno, uomo ustionato dai botti in Umbria

Un uomo è rimasto ustionato a causa dell'esplosione di fuochi pirotecnici nella notte di Capodanno a Pierantonio, una frazione di Umbertide. Si tratta di un trentenne che ha riportato una poliustione ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia.

Secondo quanto si è appreso finora, in Umbria non si registrano altri feriti gravi per i botti di Capodanno. Pochi gli accessi al pronto soccorso per questo motivo.

A Foligno si segnalano invece numerose persone finite al pronto soccorso per intossicazioni alcoliche acute. Molti sono minorenni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA