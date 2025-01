Capodanno, a Orvieto giochi di luce sul Duomo

Il Capodanno a Orvieto è stato festeggiato con musica e giochi di luce che hanno illuminato la facciata del Duomo. "Jam light session" è stato l'appuntamento organizzato dal Comune per chiamare la città a brindare al 2025 al cospetto della Cattedrale e del grande albero di Natale.

A ridosso della mezzanotte il Duomo è stato impreziosito da un elegante gioco di illuminazioni a tempo di musica che ha richiamato tante persone in piazza. Oggi pomeriggio, alle 17.00, in Duomo si terrà invece la tradizionale messa della pace e il concerto del Benedict Gospel Choir, inserito nel programma della 31esima edizione di Uj Winter che si concluderà con gli ultimi concerti di questa sera.



