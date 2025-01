Barbanera, il 2025 promette passi avanti e piccole felicità

Passi avanti e piccole felicità nel 2025, secondo l'Almanacco Barbanera, il più longevo d'Italia, Memoria del Mondo Unesco, che ci dà le previsioni per vivere in sintonia con la Luna e gli astri e tante buone pratiche dalla tradizione per stare bene secondo natura.

Il saggio Barbanera scruta il cielo del 2025 e vi legge: "Anno nuovo, vita nuova". È il proverbio scritto dagli elementi Fuoco e Aria. Plutone entra definitivamente in Acquario, Saturno e Nettuno passano veloci in Ariete, e Urano in Gemelli. Tutto è in divenire, in evoluzione. Il 2025 chiude un ciclo, non a caso la somma delle sue cifre è nove, che secondo la numerologia è simbolo di completamento e di spiritualità.

Le parole chiave del 2025 sono: "agire", "decidere", "concretizzare idee e aspirazioni". Con lo sguardo verso l'orizzonte, ci attiviamo per costruire un mondo migliore. Non facciamoci intimidire dalle contraddizioni e dalle sfide che ogni grande cambiamento porta con sé.

Anche per i segni dello zodiaco nel cielo 2025 si incontrano progresso, rinnovamento e piccole felicità.

Oltre alle previsioni e alle curiosità sul cielo, l'Almanacco Barbanera racconta tante buone pratiche della tradizione per vivere in armonia con il mondo che ci circonda. Il filo conduttore dell'edizione 2025 è "coltivato e scoltivato". Ogni mese lo sguardo si posa su una pianta spontanea ed una coltivata, di cui Barbanera ci racconta i riti e i miti, le proprietà curative e quelle culinarie, insegnandoci a riconoscerle, raccoglierle e utilizzarle, oppure a coltivarle nell'orto, in giardino e sul balcone. Inoltre, insieme ai nuovi contenuti mensili come i consigli sul fai-da-te, l'interpretazione dei sogni, i riti della nostra tradizione e utili liste illustrate dei cibi di stagione, sarà possibile trovare il calendario degli eventi del mese, con feste tradizionali e fenomeni celesti, la guida per coltivare seguendo le fasi lunari sull'orto, in giardino, sul balcone e sul davanzale, i prodotti di stagione e le ricette tipiche della tradizione italiana, e l'immancabile calendario lunare, che ci suggerisce come vivere meglio ogni giorno col favore della Luna e degli astri.

Fedele al suo impegno per la sostenibilità, il Barbanera è 100% ecocompatibile: è realizzato con carta riciclabile proveniente da foreste sostenibili e non trattata con cloro, ed è stampato con inchiostri vegetali ricavati da materie prime rinnovabili. Un gesto concreto che riflette i valori che da sempre animano le pagine dell'Almanacco. L'Almanacco Barbanera è in edicola fino a tutto il mese di gennaio, poi potrà essere acquistato nelle librerie e online.



