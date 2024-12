Un'agenda 2025 con poesie e scritti dei detenuti

Un'agenda con poesie e scritti dal carcere, per 2025 scandito anche dalle riflessioni e i pensieri dei detenuti: l'edizione realizzata dalla casa editrice LuoghIinteriori ha infatti una particolarità: è la prima agenda in Italia - si chiama "Luoghi della Bellezza" - a contenere poesie e racconti brevi non solo di poeti e scrittori affermati, ma anche di reclusi e recluse dei penitenziari italiani.

"Sfogliando le pagine del calendario settimanale che ci guiderà per tutto il 2025 - spiega il direttore editoriale Antonio Vella - sarà piacevole soffermarsi sui componimenti degli autori reclusi che hanno avuto una menzione speciale nel corso dell'edizione 2024 del Premio letterario Città di Castello e in particolare nella sezione speciale a loro riservata, 'Destinazione Altrove'".

L'agenda è stata già donata prima di Natale ai reclusi e alle recluse delle carceri umbre di Perugia e Spoleto, e a inizio gennaio sono previste le donazioni in altri dieci penitenziari a partire da quello di Rebibbia a Roma.

"Anche attraverso il Premio letterario Città di Castello - ha affermato Antonio Vella - vogliamo contribuire con tutte le nostre energie a supportare l'amministrazione penitenziaria a fare in modo che il percorso di recupero delle persone attualmente recluse sia utile per il loro migliore reinserimento nella società al termine del periodo di detenzione. Questo prodotto editoriale può diventare anche un grande veicolo di comunicazione 'ideale' tra gli stessi reclusi: ci auguriamo che leggendo gli scritti di speranza dei loro compagni molti di loro possano intravvedere la luce in fondo al tunnel".

Lo scorso ottobre Città di Castello aveva infatti tenuto a battesimo il primo concorso letterario in Italia rivolto alle persone recluse nei penitenziari. "Destinazione Altrove-La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo", nuova sezione speciale permanente inserita nell'ambito del Premio letterario internazionale Città di Castello giunto alla 18/a edizione (ideato ed organizzato dall'Associazione Culturale "Tracciati Virtuali" e dalla Società Dante Alighieri, con il sostegno e patrocinio del comune, della Regione e Provincia di Perugia), ha assegnato il riconoscimento ai primi tre detenuti classificati ed iscritti al concorso assieme ad altri provenienti da 22 istituti penitenziari con poesie e racconti brevi.

"Con questo ulteriore progetto editoriale di straordinaria valenza sociale ma non solo - hanno commentato in una nota del Comune il sindaco Luca Secondi e l'assessore alla Cultura, Michela Botteghi - il premio letterario che porta il nome della nostra città si connota sempre di più per il grande significato umano e valoriale: senza dubbio un vanto ed orgoglio per la comunità tifernate, per la sua storia e tradizione plurisecolare nel comparto della tipografia e grafica".



