Le congratulazioni della presidente Proietti a fra Moroni

La presidente della Regione Stefania Proietti rivolge parole di congratulazioni a fra Marco Moroni confermato custode del Sacro convento di Assisi per il secondo mandato.

"A nome mio personale e come presidente della Regione Umbria - ha dichiarato Stefania Proietti- esprimo grande gioia per la riconferma di fra Marco Moroni come custode del Sacro convento, la rinnovata fiducia del ministro generale e di tutta la fraternità conventuale testimoniano il grande impegno, le notevoli capacità e la profonda dedizione dimostrati nel primo mandato. In lui la città di Assisi e la Regione Umbria hanno trovato sempre un interlocutore attento e rispettoso delle istituzioni e soprattutto attento a tutta la comunità. Avere a fianco fra Marco per il prossimo quadriennio è rassicurante anche perché ci apprestiamo a vivere passaggi storici come il Giubileo e i centenari francescani, in particolare il 2026 ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che porteranno ancor più all'attenzione del mondo Assisi e l'Umbria, la nostra terra e l'Italia tutta, di cui San Francesco d'Assisi è patrono".

Nel rinnovare le felicitazioni, la presidente della Regione - riferisce una nota dell'ente - augura al custode della Basilica di San Francesco e del Sacro convento di Assisi buon lavoro e buon cammino.

"Come Regione Umbria saremo convintamente e sempre alleati della comunità francescana e del Sacro convento di Assisi nella promozione ideale e concreta dei valori francescani di fraternità, custodia del creato, dialogo e pace" ha concluso la presidente della Regione Stefania Proietti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA