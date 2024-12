Bici contro auto, morta una donna

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio del 31 a Marsciano, lungo la strada provinciale 375. Una donna di mezza età, in sella ad una bicicletta, ha perso la vita in seguito all'impatto con un'autovettura condotta da un giovane. Inutili i soccorsi: la donna è morta sul colpo.

Secondo quanto appreso, la vittima stava andando al lavoro in un ristorante della zona. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Marsciano.





