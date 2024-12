Urso, sull'Ast pronti per accordo di programma a febbraio

"Abbiamo fatto il punto sulla vertenza e abbiamo predisposto un cronoprogramma che ci porterà entro il mese di febbraio a firmare l'accordo di programma con l'azienda, la Regione e il ministero dell'Ambiente per il piano di rilancio di Terni". Lo ha detto il ministro del made in Italy Adolfo Urso dopo l'incontro con i sindacati sul rilancio dell'acciaieria. "Lavoriamo con il ministero dell'ambiente per utilizzare delle risorse dell'Ambiente per Terni. E con l'azienda e la Regione per il costo di approvvigionamento dell'energia. Per questo fondamentale sarà la gara per la nuova concessione della centrale idroelettrica da sempre servente dello stabilimento di Terni. Gara che avverrà nel 2029" ha concluso il ministro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA