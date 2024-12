Ricercato per tentato omicidio, arrestato a Terni

Un 26enne originario della Tunisia è stato arrestato a Terni dalla polizia di Stato il 26 dicembre perché ricercato per tentato omicidio con ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma, Giuseppe Boccarrato, su richiesta del pm Chiara Capezzuto.

I fatti che gli vengono contestati risalgono allo scorso 5 dicembre, quando il giovane in concorso con un altro soggetto, avrebbe gravemente ferito a coltellate un connazionale nella zona di Campo de' Fiori. Da qui le indagini della questura di Roma e la misura chiesta dal pm, emessa dal gip ed eseguita dalla polizia a Terni.

Ora il ventiseienne si trova nel carcere di vocabolo Sabbione e lunedì mattina si è tenuto l'interrogatorio di garanzia, durante il quale - assistito dall'avvocato Alessandro Lardori - si è avvalso della facoltà di non rispondere.



