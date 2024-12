Capodanno, botti vietati in diversi comuni umbri

Aumenta il numero dei Comuni umbri che hanno emesso ordinanze che fra le altre disposizioni vietano anche i botti di Capodanno.

A Spoleto, in occasione dello spettacolo "Chisciotte.

L'incanto del cavaliere" inserito nella rassegna "Accade a Natale a Spoleto" in programma per la Notte di San Silvestro di martedì 31 dicembre in piazza Duomo a partire dalle ore 22.45, l'amministrazione comunale ha vietato ai pubblici esercizi presenti in piazza Duomo, piazza della Signoria e via Saffi, a partire dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 2.00 del 1 gennaio 2025, di vendere bevande da asporto in bicchieri e bottiglie di vetro e lattine. È vietato anche l'introduzione di contenitori di vetro, lattine, alluminio e bottiglie di plastica chiuse nell'area della manifestazione.

L'ordinanza sindacale n. 166 del 30.12.24, inoltre, vieta, dalle 22.30 del 31 dicembre 2024 alle 2.00 del 1 gennaio 2025, a chiunque, su tutto il territorio comunale, di utilizzare ed accendere nei luoghi privati e pubblici fuochi pirotecnici non posti in libera vendita e, in piazza Duomo, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita.

Nell'ordinanza si raccomanda a chiunque nell'ambito delle aree pubbliche del centro storico, nonché nei luoghi privati da cui le accensioni possano raggiungere o interessare direttamente le piazze, le vie pubbliche e le aree limitrofe con presenza di persone, di evitare, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se posto in libera vendita e a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili e, comunque, di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico.

A Città di Castello, altra città in cui si festeggerà in piazza, "è vietato, dalle ore 17.00 del 31 alle ore 6.00 del primo, consumare in luogo pubblico bevande contenute in contenitori di vetro o metallo (lattine) ed è vietata agli esercizi commerciali la vendita, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine). Dalle ore 17.00 del 31 alle ore 6.00 del primo nei luoghi dalla manifestazione (piazza Costa, piazza Matteotti, piazza Gildoni, piazza Fanti, piazza Gabriotti e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali) è vietato l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici.

Anche a Foligno è stata firmata un'ordinanza che vieta, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, nell'ambito delle aree pubbliche del centro storico di Foligno, lo scoppio di mortaretti, petardi e altro fuoco pirotecnico, dalle 20.00 del 31 dicembre alle 6.00 del primo gennaio 2025. In particolare, in occasione di "Capodanno di Radio2", l'evento ospitato in piazza San Domenico, un'ordinanza vieta dalle 20.00 del 31 dicembre alle 4.30 del primo gennaio, e comunque fino al termine dell'evento, nell'area del centro storico ricompresa nel perimetro delimitato dalle mura urbiche, la vendita per asporto, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio di qualsiasi bevanda alcolica ed analocolica o di qualsiasi prodotto alimentare contenuto in recipienti di vetro o metallici. E' vietato inoltre l'accesso alle medesime aree dedicate allo spettacolo portando al seguito petardi, mortaretti o altri prodotti pirotecnici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA