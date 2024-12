Bandecchi, inutile che Ast chieda agevolazioni sull'energia

"Su Ast, grazie al mio intervento, è emerso il vero problema: è inutile che l'azienda continui a chiedere un'immediata agevolazione sull'energia elettrica. Non è possibile, come è stato sottolineato finalmente anche dal ministro Urso, aiutare Ast e lasciare le altre aziende energivore d'Italia senza lo stesso tipo di sostegno. Oggi l'Italia non è in grado di abbassare il costo dell'energia, a meno che qualcuno non decida di dare uno sconto, un'agevolazione ad esempio sul piano fiscale, ma è tutto un discorso in divenire": lo afferma il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, dopo l'incontro al Mimit sulle acciaierie Ast-Arvedi.

"La seconda cosa emersa con chiarezza - spiega - è che l'accordo di programma fra Governo, Regione Umbria e Ast è già pronto. E lo era anche ad ottobre, doveva solo essere firmato: oggi si è persa l'occasione di firmarlo, proprio perché c'era ancora questa barzelletta sull'energia elettrica che è stata svelata. Mi è piaciuto il fatto che il ministro Urso abbia detto che entro il 20 gennaio si attende la risposta definitiva di Ast: o si chiude l'accordo o si troveranno altre soluzioni. La stessa Regione con la sua nuova giunta aveva tirato fuori una serie di indicazioni, i sindacati avevano capito che aveva la soluzione energetica in tasca, ma è finalmente emerso che quella della Regione era semplicemente una 'supercazzola'".



