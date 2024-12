Aeroitalia, nuova strategia di sviluppo su aeroporto umbro

Aeroitalia "sta già lavorando per ampliare i collegamenti dall'Aeroporto internazionale dell'Umbria": lo annuncia la stessa compagnia aerea in un comunicato nel quale ufficializza, "nell'ambito di una riorganizzazione operativa", la chiusura delle operazioni tra lo scalo di Perugia San Francesco d'Assisi e l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

"Questa decisione - spiega il comunicato - consentirà ad Aeroitalia di concentrare gli investimenti su progetti di sviluppo mirati nel Sud Italia. In particolare, dopo l'apertura della rotta per Comiso, la compagnia continuerà a rafforzare la propria presenza nelle regioni meridionali, promuovendo la crescita di destinazioni strategiche. Nella stagione estiva 2025, saranno attivate nuove rotte verso Lamezia Terme e Olbia.

Inoltre, la compagnia sta valutando l'introduzione di ulteriori destinazioni, che saranno annunciate nelle prossime settimane".

"Con questa decisione - conclude la nota - Aeroitalia ribadisce la propria missione di essere una compagnia vicina al territorio, pronta a rispondere alle esigenze dei passeggeri e degli stakeholder locali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA