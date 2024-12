Sono i Funk Off, la street band di Umbria jazz winter, ad animare a ritmo di musica le vie del centro storico di Orvieto. La storica band, dopo essere partita da piazza del Popolo, ha raggiunto il duomo, seguita da un serpentone di persone danzanti.

Quella dei Funk Off è ormai una presenza iconica per Ujw. Un appuntamento giornaliero immancabile sia per gli orvietani che per i tanti turisti che a cavallo del Capodanno scelgono la Rupe di Orvieto.



