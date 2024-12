Domenica apertura dell'Anno santo nella diocesi di Perugia

"La nostra Chiesa di Perugia-Città della Pieve apre l'anno del Giubileo in diocesi mettendosi in ascolto della domanda di speranza che c'è nella città dell'uomo.

Lo fa simbolicamente dando voce a quattro interpreti-testimoni di questa speranza. Ascolteremo la sindaca Vittoria Ferdinandi, la responsabile dell'Hospice Susanna Perazzini, lo studente universitario e lavoratore Francesco Ricci, il parroco e direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli": così l'arcivescovo Ivan Maffeis nell'invitare tutta la Città all'apertura dell'Anno santo, domenica 29 dicembre, alle ore 10.30, nel cuore di Perugia, piazza Italia per poi raggiungere la cattedrale di San Lorenzo da piazza Piccinino percorrendo corso Vannucci e piazza IV Novembre.

Prima di entrare in San Lorenzo per la solenne concelebrane eucaristica, verranno richiamate le parole di Papa Francesco della lettera di indizione del Giubileo "Pellegrini di speranza".

Analoga celebrazione di inizio Anno santo, presieduta sempre dall'arcivescovo, si terrà a Città della Pieve, nel pomeriggio, alle ore 17.30, con partenza dal monastero di Santa Lucia delle Clarisse per poi raggiungere la concattedrale dei Ss. Gervasio e Protasio. Mons. Maffeis, nel primo pomeriggio (ore 15.00), si recherà nel carcere di Capanne per portare il messaggio giubilare di speranza in uno dei luoghi in cui è più fragile la vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA