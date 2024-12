Apertura del Giubileo nella diocesi di Terni

Domenica 29 dicembre solenne apertura dell'Anno santo anche nella diocesi di Terni, alle ore 16.00. Presbiteri e fedeli sono convocati nella chiesa di San Pietro a Terni dove il vescovo Soddu presiederà i riti introduttivi, per proseguire in pellegrinaggio per le vie del centro cittadino (via Manassei, via Garibaldi, via delle Conce, via Colombo, piazza Ridolfi, corso del Popolo, via Barbarasa, via Roma, via dell'Arringo) verso la cattedrale, dove ci sarà la solenne celebrazione eucaristica. Ad aprire il pellegrinaggio la grande croce in legno della collegiata di Otricoli, del XVI secolo e recentemente restaurata.

Lunedì 30 dicembre, il vescovo Soddu avvierà l'Anno santo nella casa circondariale di Terni, con una celebrazione eucaristica per i detenuti, polizia penitenziaria, operatori e volontari del carcere.

Papa Francesco, con la Bolla di indizione del Giubileo 2025, Spes non confundit, invita a valorizzare a livello locale i centri "di accoglienza e spazi privilegiati per generare speranza". Durante il 2025, diversi saranno i momenti e le celebrazioni connessi con il Giubileo, in particolare in alcuni luoghi di culto, che il vescovo con suo decreto "desiderando offrire a tutti i fedeli la possibilità di accogliere il messaggio di speranza della grazia di Dio e di conseguire i benefici spirituali connessi all'indulgenza giubilare" ha stabilito quali chiese giubilari in diocesi: la cattedrale di Santa Maria Assunta in Terni, la concattedrale dei Santi Giovenale e Cassio in Narni, la concattedrale di Santa Firmina in Amelia, il santuario Antoniano dei Protomartiri Francescani in Terni, il santuario Santa Maria del Ponte in Narni Scalo, la chiesa di Santa Maria dei Monticelli in Amelia, e in virtù del vincolo spirituale di affinità alla Basilica Vaticana di San Pietro, sarà chiesa giubilare anche la chiesa di San Pietro in Terni.

In tali chiese sarà possibile ottenere l'indulgenza giubilare, secondo le consuete condizioni stabilite dalla Chiesa (confessione sacramentale, comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, distacco da ogni peccato anche veniale) e le specifiche disposizioni emanate dalla Penitenzieria apostolica per il Giubileo 2025.

Nei luoghi giubilari diocesani sarà curata in modo particolare la formazione e la celebrazione del sacramento della Penitenza, la promozione di luoghi e percorsi di catechesi sulla riconciliazione, la disponibilità dei sacerdoti ad amministrare tale sacramento accogliendo i pellegrini che faranno tappa nelle chiese giubilari della diocesi.

In Quaresima, tutti i venerdì dal 7 marzo al 4 aprile 2025, nelle chiese giubilari della diocesi, si terranno le celebrazioni comunitarie della Penitenza e la Via Crucis, animate dai sacerdoti della Vicaria corrispondente alla chiesa giubilare ed aperte a tutta la comunità diocesana.

Saranno proposti pellegrinaggi lungo il cammino a piedi dei Protomartiri Francescani passando per Terni, Narni, Calvi, Sangemini, Stroncone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA