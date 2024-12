Vino, successo per il 'Gran Tour dell'Orvieto'

Si è concluso con grande successo il "Gran Tour dell'Orvieto", un progetto di promozione itinerante - firmato Consorzio Tutela Vini di Orvieto - che ha attraversato l'Italia, portando la storia, i sapori e le eccellenze di uno dei vini più prestigiosi del nostro Paese in alcune delle città più importanti.

Tra presentazioni, Masterclass e degustazioni, l'iniziativa ha coinvolto oltre 500 partecipanti, tra sommelier, ristoratori, operatori del settore e appassionati di vino, confermando l'attrattiva e il prestigio dell'Orvieto nel panorama enologico italiano. Organizzato in collaborazione con le associazioni di sommelier Ais e Fisar, il tour ha toccato ben 16 tappe da Nord a Sud, spaziando dai grandi centri urbani alle località di riferimento per la cultura enogastronomica. Tra le città protagoniste figurano Roma, Bologna, Verona, Parma, Siena e Gubbio, dove le Masterclass hanno rappresentato un'occasione unica per scoprire le caratteristiche distintive dell'Orvieto e il suo legame profondo con il territorio umbro.

"Il Gran Tour dell'Orvieto - ha spiegato il presidente del Consorzio, Vincenzo Cecci - ha rappresentato un viaggio non solo fisico, ma anche culturale ed emozionale attraverso la storia e la qualità del nostro vino. Siamo orgogliosi di aver coinvolto un pubblico così ampio e qualificato, e siamo certi che questo sia solo l'inizio di una nuova stagione di valorizzazione del nostro territorio".

"Molto importanti - ha aggiunto il presidente - sono state anche le iniziative di accoglienza che abbiamo riservato a giornalisti ed esperti da tutto il mondo che sono giunti a Orvieto proprio per avere un'esperienza diretta con i vini della nostra denominazione". "Il 2024 - ha concluso Cecci - è stato un anno molto complicato sotto tanti punti di vista, le tensioni internazionali non hanno certo aiutato i mercati, anche se i nostri bianchi orvietani sono riusciti a difendersi in questa situazione di difficoltà generale".



