Soccorsi alcuni escursionisti in difficoltà

Nel pomeriggio di oggi, 27 dicembre, i vigili del fuoco hanno svolto un intervento di soccorso sul Monte Cucco per assistere un giovane escursionista di 23 anni, in difficoltà in cima al monte, dove erano presenti neve e ghiaccio, a causa - riferiscono gli stessi vigili - di un'attrezzatura non adeguata.

La squadra del distaccamento di Gubbio, con il supporto dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago 57, è riuscita a individuare il giovane e a recuperarlo in tempi rapidi.

Successivamente, l'escursionista è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti necessari. Sul posto era presente anche personale del Sasu, che ha collaborato nelle operazioni di soccorso.

Altri interventi analoghi sono stati svolti sui monti sopra Trevi, dove sono stati soccorsi sette escursionisti e sul Subasio per alcune auto in panne. In base a quanto riferito, tutte e le persone coinvolte stanno bene.



