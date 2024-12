Sette giovani boy scout si perdono sul monte Brunette

Sette ragazzi appartenenti a un gruppo di boy scout hanno perso l'orientamento durante un'escursione, venerdì 27, sul versante Ovest del Monte Brunette/Serano, nel comune di Trevi, non riuscendo a riunirsi con il resto del gruppo.

Il responsabile del gruppo, preoccupato per la loro sicurezza, ha immediatamente contattato i vigili del fuoco per richiedere assistenza. I vigili hanno attivato il personale del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, consentendo un'operazione congiunta per il recupero dei giovani. Fortunatamente, il gruppo è stato intercettato dallo stesso responsabile, che è riuscito a guidarli fino al rifugio Cai "Pozzo di Mezzanotte" a Lignato.

Le squadre dei vigili del fuoco e del Sasu hanno raggiunto il rifugio per verificare le condizioni dei ragazzi, constatando che erano tutti in perfetta salute e non necessitavano di assistenza medica.



