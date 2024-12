Rissa nel parcheggio di una discoteca, 5 giovani denunciati

Cinque giovani sono stati denunciati a Perugia dai carabinieri in seguito a una rissa avvenuta nella notte fra Natale e Santo Stefano all'esterno di una discoteca alle porte del capoluogo e nella quale uno dei ragazzi coinvolti ha riportati gravi lesioni. Lo scrive oggi il Messaggero Umbria.

Il ferito è un giovane di 25 anni, di origini albanesi, che è stato operato a un occhio.

L'episodio - come l'ANSA ha potuto verificare - è avvenuto nel parcheggio della discoteca.

La lite sarebbe scoppiata all'interno del locale, fra il ventiquattrenne e quattro ventenni, anche loro di origini straniere, ma residenti in zona.

Nel locale qualcuno avrebbe anche spruzzato lo spray al peperoncino.

Poi il diverbio è degenerato all'esterno. Il giovane ferito sarebbe stato colpito all'occhio da una sassata.

I militari hanno denunciato per rissa lui e gli altri quattro giovani. Le indagini sono ancora in corso.



