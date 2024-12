Incrementi di contributi per la ricostruzione pubblica in Umbria

La cabina di coordinamento presieduta dal commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha approvato una serie di incrementi per opere di ricostruzione pubblica in Umbria.

"L'adeguamento delle risorse - commenta il commissario Castelli -rappresenta una meccanica importante per adeguarsi alla vita della ricostruzione, in modo tale da proseguire nel cambio di passo avviato quest'anno. Ringrazio la Regione Umbria e l'Ufficio speciale ricostruzione, per la condivisione di queste scelte che ci portano, un passo alla volta, verso il raggiungimento del nostro obiettivo comune".

In provincia di Perugia - spiega una nota della struttura commissariale - nel comune di Sigillo è stato approvato un aumento di 30 mila euro per il progetto del ponte sul fiume Chiascio, portando l'importo complessivo a 380 mila euro. Nel comune di Norcia sono stati approvati i seguenti aumenti: 436 mila euro per l'edificio in via dell'Annunziata 6, per un totale di 1,4 milioni di euro; 597 mila euro per l'edificio in via dell'Annunziata 4, raggiungendo un totale di 1,5 milioni di euro; 1,1 milioni di euro per l'edificio in via Morelli 2, con un contributo complessivo di 1,5 milioni di euro.

Nel comune di Cascia sono stati approvati i seguenti aumenti: 2,1 milioni di euro per l'intervento nella frazione Avendita, con un totale di 3,6 milioni di euro; 262 mila euro per la torre campanaria della chiesa di San Francesco, portando il contributo complessivo a 1,13 milioni di euro. Nel comune di Vallo di Nera è stato autorizzato un aumento di 38 mila euro per la strada comunale di Santa Maria Piedilacosta, con un contributo complessivo di 134 mila euro. Nel comune di Foligno, è stato approvato un aumento di 4,2 milioni di euro per la scuola d'infanzia e primaria di Santa Caterina, raggiungendo un totale di 9,5 milioni di euro. Infine, nel comune di Todi è stato autorizzato un aumento di 924 mila euro per il nuovo plesso scolastico di Collevalenza, con un contributo complessivo di 3,2 milioni di euro.

In provincia di Terni, nel comune di Polino è stato approvato un aumento di 94 mila euro per l'edificio polivalente di via IV Novembre, con un nuovo contributo di 132 mila euro.



