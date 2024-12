Al via sabato 28 Umbria Jazz Winter a Orvieto

Al via sabato 28 dicembre a Orvieto Umbria Jazz Winter, che proseguirà fino al primo gennaio. Come accade da 31 anni, Orvieto è ancora il cuore dell'offerta culturale e turistica invernale dell'Umbria.

Le prime note di Umbria Jazz Winter le suoneranno, come da tradizione, le giovani promesse del jazz: Lo Scannapieco - Geremia 5et, vincitori del Conad Contest di quest'anno e il Berklee/Umbria Jazz Clinics Award Group, la band dei migliori allievi delle clinics estive a cura della scuola di Boston. Si prosegue poi con la tradizionale street parade dei Funk Off e i concerti al Palazzo del Popolo e al Palazzo dei Sette. Al teatro Mancinelli appuntamento serale con la nuova produzione della Umbria Jazz Orchestra con Ethan Iverson che ha arrangiato per l'occasione un repertorio di grandi musiche per il cinema, in esclusiva per Umbria Jazz, e il trio di Emmet Cohen.

Inizieranno la mattina di sabato anche le iniziative dedicate ai più piccoli che la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz porta avanti da alcuni anni, in collaborazione con il mondo della scuola e le istituzioni, per rendere più familiare la musica, favorire lo sviluppo di una sensibilità verso il suono, abituare all'ascolto, stimolare la creatività. La musica anche come strumento di socialità, condivisione e inclusione. Gli eventi sono in programma fino al 31 dicembre al Teatro del Carmine, tranne una fiaba musicale itinerante (La tromba di Louis) per le vie del centro.



