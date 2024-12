Natale sotto una coltre bianca a Norcia e sui Sibillini

È un bianco Natale quello che si apprestano a vivere Norcia e tutti i borghi umbri-marchigiani a ridosso dei monti Sibillini. La città di San Benedetto - raggiunta stamani dall'ANSA - è sotto una coltre di almeno 20 centimetri di neve. Uno scenario spettacolare che regala scorci meravigliosi, sia all'interno del centro storico che fuori le mura antiche.

La statua del santo patrono d'Europa, che veglia la Basilica e il palazzo comunale, sembra indossare un mantello e cappello di neve. A rendere tutto ancora più magico è il grande albero di Natale che domina la piazza. Corso sertorio, la via dello shopping nursino, grazie anche agli addobbi natalizi, appare un quadro a cielo aperto impreziosito proprio dalla neve che fa da cornice. Anche le casette degli sfollati del terremoto sono sommerse dalla neve e chi ci abita è intento a ripulire i violetti che portano alle abitazioni di emergenza.

Se le strade sono perfettamente percorribili per arrivare a Norcia e negli altri centri abitati ai piedi dell'Appennino, è da prestare la massima attenzione per raggiungere le vette più alte della catena montuosa, come ad esempio Castelluccio di Norcia. Le forti raffiche di vento creano cumuli di neve che possono raggiungere anche altezze significative.



