Natale, presepi viventi ad Armenzano, Petrignano e Tordandrea

Si rinnova ad Assisi la tradizione dei presepi viventi ad Armenzano, Petrignano e Tordandrea. Fra il 25 dicembre e il 6 gennaio prossimi, saranno ben dieci gli appuntamenti in programma nelle tre frazioni del territorio assisano, promossi da Pro loco, comitati e parrocchie con la collaborazione del Comune, con centinaia di volontari che lavorano tutto l'anno per far rivivere la storia della Natività in angoli suggestivi. Tutti i presepi, in giorni e orari specifici, sono raggiungibili anche con un servizio navetta gratuito, messo a disposizione dal Comune, con partenza dal centro storico di Assisi (punto di ritrovo, andata e ritorno in piazza Unità d'Italia).

Il presepe vivente di Petrignano (25, 26 e 29 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio, ore 17.00-19.30), giunto alla 43/a edizione, si snoda tra i vicoli del castello medievale e lungo le sponde del fiume Chiascio, dove viene ricreato l'ambiente dell'antica Palestina e di Betlemme nel giorno della nascita di Gesù, in un contesto fortemente suggestivo. Circa 150 i volontari impegnati nella rappresentazione, che lo scorso anno ha registrato oltre 6mila presenze. Per visitarlo è disponibile una navetta gratuita il 26 dicembre, dalle ore 16.00 alle 20.00.

Il presepe vivente di Armenzano (26 dicembre e primo gennaio, ore 16.30-19.00), nato quasi 40 anni fa, è da sempre interamente recitato, con 20 scene all'interno del paese, oltre 60 figuranti e diversi animali, in un'atmosfera incantata e unica. Navetta gratuita il primo gennaio, dalle ore 16.00 alle 20.00.

Il presepe vivente di Tordandrea (28 dicembre e 5 gennaio, ore 17.00-19.30) è un presepe giovane, realizzato per il secondo anno consecutivo nel centro storico della frazione. Oltre 40 figuranti e vari animali danno vita a un percorso che conduce alla grotta della natività. All'interno della chiesa, le cui porte saranno spalancate per l'occasione, un coro proporrà canti della tradizione. Nel castello verranno rappresentati antichi mestieri. Navetta gratuita il 28 dicembre, dalle ore 16.00 alle 20.00.

Nel ricco cartellone di eventi del Natale ad Assisi - ricorda il Comune - c'è attesa anche per il "Trekking delle feste", tre escursioni gratuite alla scoperta del Monte Subasio spolverato di neve, promosse dal Comune, in collaborazione con Associazione Gaia Aps. La prima è il 26 dicembre, con partenza da Armenzano alle ore 9.00. La seconda è il 29 dicembre, con partenza alle ore 14.30 dal piazzale dell'Eremo delle Carceri: un'escursione di fine anno al tramonto, nei boschi intorno all'Eremo tanto caro a San Francesco. La terza è il 5 gennaio, con partenza alle ore 9.00 dal parcheggio degli Stazzi. Tutte le iniziative prevedono la presenza di guide escursionistiche certificate e sono gratuite, con prenotazione obbligatoria al seguente recapito: 334 1546609.



