Frati Assisi, non dimentichiamo chi è nel dolore

In occasione di questo Natale "facciamo festa, ma non dimentichiamo tutti coloro che sono nella sofferenza": è l'esortazione espressa dal padre custode del Sacro convento di San Francesco di Assisi, fra Marco Moroni, in un videomessaggio visibile al link https://youtu.be/aIhlZGsBAoM "Ancora una volta anche per questo Natale - afferma fra Moroni - San Francesco ci accoglie qui nella sua basilica, ci accoglie nella sua città. Ancora una volta per Natale si moltiplicano le luci, i colori, si moltiplica la festa. E ancora una volta vengono allestiti i presepi in ogni dove. Uno bellissimo in piazza, davanti alla basilica, insieme al grande albero di Natale. Non dimentichiamo però tutti coloro che sono nella sofferenza, nel bisogno. Non dimentichiamo le guerre che sono in corso, facciamo festa e nello stesso tempo preghiamo per queste situazioni. Che Francesco di Assisi ci aiuti in questa preghiera di intercessione e ci aiuti nello stesso tempo a portare il messaggio di Gesù: 'Pace per tutti gli uomini di buona volontà'".

Il pensiero e il ricordo delle guerre in corso, che intossicano la nostra società a livello locale e internazionale, è anche oggetto del messaggio di pace che il padre custode ha rivolto in occasione del Concerto di Natale 2024 nella basilica di San Francesco in Assisi, quest'anno particolarmente focalizzato intorno al tema della pace e della riconciliazione.

Il concerto sarà trasmesso su Rai1 il 25 dicembre, alle 12.25. Dalle ore 13.00 sarà poi possibile rivedere il video integrale con il suo messaggio di pace indirizzato agli italiani e alle persone di buona volontà a questo link: https://youtu.be/8JiEgLiajwk



