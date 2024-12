Fdi, tra gennaio e marzo oltre 50 congressi comunali

Fratelli d'Italia è pronta a inaugurare il 2025 con una stagione congressuale che coinvolgerà tutti i comuni della regione. I coordinamenti provinciali di Perugia e Terni, presieduti rispettivamente da Alessandro Moio e Alberto Rini, hanno approvato i calendari che daranno avvio a questo - spiegano in un nota - "importante processo". Tra gennaio e marzo si svolgeranno oltre 50 congressi comunali, comprese le elezioni per i coordinatori dei capoluoghi di Perugia e Terni, nonché per tutti gli altri comuni.

Questi congressi - sottolinea Fdi - rappresenteranno un momento cruciale di riorganizzazione del partito e un'importante occasione di confronto politico dopo le recenti elezioni regionali.

"Abbiamo bisogno di rimettere in moto la speranza e la voglia di cambiamento. Non possiamo arrenderci a un futuro che sa di passato", hanno affermato in una dichiarazione congiunta i coordinatori Moio e Rini.

I congressi comunali - i primi dalla fondazione di Fratelli d'Italia - costituiranno un momento fondante per la classe dirigente di oggi e di domani. "E' fondamentale - continuano Rini e Moio - rinnovare la classe dirigente, aprirsi a nuove energie, ascoltare le aspirazioni profonde dei territori, diffondere la leadership, tornare ad appropriarsi di spazi sociali e politici trascurati, fare cultura, sono temi centrali della nostra azione politica presente e futura".



