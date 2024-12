De Luca, su Prisciano impegno senza precedenti della Regione

Nonostante la concomitanza con la seduta di insediamento della Giunta, l'assessore all'Ambiente della Regione Umbria, Thomas De Luca, ha partecipato al tavolo sulla questione relativa alle polveri e alle vibrazioni nell'abitato di Prisciano.

"Sebbene la convocazione del tavolo da parte dal Comune di Terni sia arrivata solo due ore e venti minuti prima dello svolgimento dello stesso, ho fatto in modo di poter essere presente dimostrando l'inedito impegno da parte della giunta regionale su questo tema. Voglio ringraziare la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e i colleghi di giunta per aver avuto questa sensibilità dimostrando massima attenzione sulla questione ambientale di Prisciano" afferma l'assessore De Luca in una nota.

"La Regione è a piena disposizione dei cittadini del Comitato di Prisciano. Disponibilità che non è una novità ma che hanno sempre trovato nella mia persona, nei decenni passati in prima linea sulla questione ambientale ternana - prosegue De Luca - come già annunciato dalla presidente Proietti, riteniamo fondamentale proseguire nel confronto su un tema così rilevante per la salute e la qualità della vita dei cittadini. La Regione svolgerà in pieno il suo ruolo di coordinamento per affrontare le criticità legate alla questione ambientale di Prisciano che non è più proscrastinabile. Senza dialogo e condivisione si rischia solamente di rallentare le risposte attese da tempo dalla cittadinanza. A tal fine convocheremo nei primi giorni del 2025 un nuovo tavolo interistituzionale con tutti i soggetti e le parti interessate che possa dare un impulso determinante nel lavorare a soluzioni concrete e definitive in merito ai problemi delle vibrazioni e delle polveri per l'abitato di Prisciano".





