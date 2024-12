C'è anche Lucifero nel Presepe nel Pozzo di Orvieto

Si è alzato il sipario sul 35/o Presepe nel Pozzo, che celebra un doppio anniversario: 25 anni dal primo tema dedicato a un "Angelo" e 40 anni dalla scoperta del Pozzo della Cava di Orvieto. Quest'anno il tema prescelto è "L'Angelo del mattino", terzo capitolo del ciclo degli "Esclusi". A narrare la Natività sarà un personaggio particolare: Lucifero, il più luminoso degli angeli ribelli, protagonista di una storia potente che guida i visitatori attraverso le dieci tappe narrative nei sotterranei del complesso archeologico. Tra gli elementi più attesi torna l'angelo "di luce" sospeso nel Pozzo della Cava, una presenza scenografica che viene riproposta ogni cinque anni, anche se questa volta il pubblico ha dovuto attendere sei anni a causa della pausa imposta dal Covid.

Come sempre, i sotterranei sono popolati da personaggi animati iperrealistici a grandezza naturale, che sembrano prendere vita tra gli straordinari ritrovamenti etruschi, medievali e rinascimentali delle grotte. Quest'anno il presepe propone un'interpretazione audace, con Lucifero, simbolo di ribellione e perdizione, che tenta di ostacolare il piano divino per la salvezza dell'umanità cercando di impedire la nascita di Gesù. Accanto a questa narrazione, il Presepe nel Pozzo si arricchisce di incursioni nell'arte moderna e contemporanea: dai monocromi di Yves Klein ai tagli di Lucio Fontana, dalle plastiche di Alberto Burri alle provocazioni di Maurizio Cattelan, dove al posto della banana incastrata c'è una mela con vicino un minaccioso serpente. Un intreccio inedito di rimandi e citazioni che accompagna il visitatore alla scena finale del presepio, stimolando una riflessione nuova e profonda.

"Gli elementi per sorprendere e coinvolgere ci sono tutti - spiega il proprietario del Pozzo e ideatore del presepe Marco Sciarra - Sappiamo che il tema è audace, ma siamo convinti di aver creato uno dei presepi più spirituali mai realizzati. Il nostro obiettivo è colpire il cuore e i pensieri dei visitatori". Il presepe sarà visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19:45) fino al 12 gennaio 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA