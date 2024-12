Un cash dog per la guardia di finanza all'aeroporto di Perugia

Sarà dotato a breve di un cash dog, un cane specializzato nella ricerca di denaro, il presidio fisso del quale la guardia di finanza dispone da qualche mese all'aeroporto San Francesco d'Assisi. La novità è stata annunciata dal generale Francesco Mazzotta, comandante regionale del Corpo, nel corso dello scambio di saluti prenatalizio.

"Sfruttiamo le potenzialità che offre una struttura d'eccellenza come il centro di addestramento delle unità cinofile di Castiglione del Lago" ha sottolineato.

In aeroporto la guardia di finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha eseguito 165 controlli doganali in materia di movimentazione transfrontaliera di valuta. Intercettando circa 1,3 milioni di euro, con la contestazione di 16 violazioni e il sequestro di circa 28 mila euro.

Il generale Mazzotta ha spiegato che i controlli sui movimenti illeciti di denaro contante sono utili anche come spia di altri fenomeni criminali.



