Tutto pronto ad Assisi per "DeMusicAssisi winter edition", festival di musica medievale con repertorio natalizio. Si tratta di un progetto musicale e culturale nuovo, legato all'evento che da due anni si svolge d'estate con l'obiettivo di far conoscere a tutti e rendere "pop" la musica antica, valorizzando una tradizione lunga secoli.

La versione invernale della manifestazione - promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell'Accademia d'arti antiche Resonars - prevede, dal 27 al 29 dicembre, iniziative, laboratori e concerti gratuiti dedicati alla musica medievale durante le festività natalizie, con lo sguardo rivolto a repertori musicali legati a città gemellate con Assisi, come Betlemme, San Francisco e Santiago de Compostela e protagonisti musicisti, artisti ed esperti di rilievo internazionale. Tutto - sottolinea il Comune - in un contesto unico, all'interno di location suggestive immerse in spettacolari proiezioni luminose sulle facciate di chiese e monumenti di Assisi, dedicate agli 800 anni del "Cantico delle Creature" di San Francesco.

Ci sarà poi l'iniziativa "Riti: nei vicoli della tradizione", con zampognari itineranti per le vie del centro storico e in cattedra per lezioni legate alla musica della tradizione popolare.



