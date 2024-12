Rafforzati controlli in provincia di Terni dopo la Germania

Il "massimo rafforzamento" dei controlli e delle verifiche delle aree soggette a maggior afflusso turistico, commerciale e religioso della provincia di Terni è stato deciso dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica anche in considerazione del recente attentato avvenuto in un mercatino di Natale in Germania.

La riunione è stata convocata dalla prefetto Antonella Orlando e vi hanno partecipato i vertici delle forze di polizia e rappresentanti delle Istituzioni locali.

Nel corso dell'incontro - del quale riferisce la Prefettura di Terni - è stato stabilito che saranno garantiti "controlli scrupolosi" nelle aree ritenute maggiormente sensibili, sia nel corso dello svolgimento degli eventi programmati, sia nelle fasi di afflusso e deflusso del pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA