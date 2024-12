Pernazza, lascio Provincia Terni sana e con conti in ordine

Conferenza stampa di fine anno, ma anche di fine mandato, per la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza che, eletta in Assemblea legislativa dell'Umbria, lascia palazzo Bazzani dove era al vertice dal dicembre 2021.

"Oggi la Provincia di Terni è sana - ha detto Pernazza - con i conti in ordine, nuove assunzioni e sempre più punto di riferimento per i Comuni e i cittadini. Abbiamo lavorato tanto per garantire sicurezza sulle strade, per dare ai giovani scuole più sicure e moderne e ai cittadini un ente più vicino ed efficiente".

Oltre ai rapporti costanti "con le aziende ed i sindaci del territorio", la presidente uscente ha ricordato "l'impegno contro l'usura, con la Fondazione umbra che è stata accolta in Provincia con un suo sportello di ascolto". Fra le iniziative menzionate, "i locali messi a disposizione dell'Ufficio scolastico provinciale per la nuova sede, poi Giovani in gioco, le fiere del lavoro, Un calcio alla droga insieme alla Comunità Incontro".

"Abbiamo inoltre lavorato sul patrimonio ridando un futuro a tante strutture" ha sottolineato la presidente. Per i beni di proprietà provinciale, Laura Pernazza ha ricordato come l'ente "è tornato in possesso di Villalago ed è stato rinnovato accordo con il Cnr per Villa Paolina di Porano, legandone l'attività al rapporto con le scuole e i Comuni.

Fra le novità in ambito sportivo, l'imminente inaugurazione del "nuovo palazzetto dello sport dell'Itt di Terni", oltre ai lavori che hanno riguardato "numerose palestre scolastiche del territorio".

"Lascio un ente in salute. Abbiamo chiuso la partita dare-avere con la Regione e stiamo chiudendo quelle con gli altri Comuni per dare solidità finanziaria alla Provincia. Come consigliere regionale continuerò a lavorare per il rilancio delle Province e per ridare a questa istituzione il ruolo che le compete" ha concluso Pernazza.



