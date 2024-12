Nuovo collegamento per Pantelleria da aeroporto Perugia

Nuovo collegamento per l'aeroporto di Perugia. La compagnia maltese HelloFly la prossima estate opererà infatti un volo per Pantelleria.

Dopo il successo registrato nel corso del 2024 con oltre 1.700 passeggeri trasportati, ha infatti annunciato, in una nota, la riconferma anche per Malta. Nello stesso periodo, a partire dal 7 giugno e fino al 27 settembre, con cadenza settimanale (sabato) sarà operativa anche la nuova tratta Perugia - Pantelleria, anch'essa operata da un aeromobile Dash 8-400 da 78 posti, annuncia la compagnia.

Per Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria, "queste destinazioni rappresentano un'importante opportunità per i nostri passeggeri di scoprire due delle più affascinanti isole italiane, rafforzando al contempo il ruolo dell'aeroporto dell'Umbria come infrastruttura strategica per il trasporto nel centro Italia".



