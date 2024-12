Luci Trasimeno su Trasimeno pronta alla due giorni di Natale

Castiglione del Lago e il suo "Luci sul Trasimeno", con l'albero di Natale in acqua più grande del mondo, si preparano alla due giorni di Natale e Santo Stefano.

Sforzi moltiplicati da parte dei volontari dell'associazione "Eventi Castiglione del Lago" per offrire il massimo confort a chi ha deciso di trascorrere le imminenti festività in uno dei borghi più belli d'Italia e offerta turistica sempre più mirata tanto a beneficio delle famiglie quanto dei gruppi.

Tra le iniziative, oltre all'albero realizzato con 2.400 luci perimetrali e 250 lampade interne, che si estende per una lunghezza di oltre un chilometro e 50 metri di larghezza, lo spettacolo di luci al laser e fuochi "freddi" del "Wonder Show", e lo spazio dedicato a "Chocolake".



