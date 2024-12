Dopo giorni di pioggia e neve, in Umbria si annuncia un Natale assolato e freddo. Stando al Centro funzionale della Protezione civile regionale, per il 25 dicembre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi.

Intanto, nella mattinata di lunedì una intensa nevicata ha interessato l'Appennino umbro-marchigiano, portando cumuli nevosi di diversi centimetri sulle vette più altre della catena montuosa. Neve che è caduta anche nelle vallate, come ad esempio a Norcia e potrebbe tornare a manifestarsi anche nella notte della vigilia di Natale.

Sul fronte delle temperature, quelle registrate alle prime luci dell'alba sono state particolarmente rigide. A Castelluccio di Norcia il termometro è sceso ancora intorno ai -18 gradi.





