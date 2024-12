Giambartolomei si dimette da consigliere comunale Perugia

Il neoconsigliere regionale di FdI Matteo Giambartolomei ha annunciato le dimissioni da consigliere comunale di Perugia. Una scelta definita "doverosa, coerente e rispettosa". "Così come in precedenza feci con la partecipata regionale Umbraflor che ho guidato e risanato, insieme al mio gruppo di lavoro, per quatto anni impegnativi ed entusiasmanti" ha aggiunto.

"Ora - ha sottolineato Giambartolomei in una nota - è tempo di impegnarmi nell'Assemblea legislativa dell'Umbria; porterò avanti il ruolo di consigliere con serietà, lavorando su una opposizione costruttiva e severa per il bene dell'Umbria e degli umbri".



