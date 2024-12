Da Verini e Ascani solidarietà ad agenti aggrediti

"Esprimiamo piena solidarietà nei confronti dei due agenti di polizia aggrediti proprio nella nostra città di origine, Città di Castello, mentre intervenivano per interrompere comportamenti pericolosi e molesti da parte di persone che stavano mettendo a rischio la sicurezza": così i parlamentari umbri del Pd Walter Verini a Anna Ascani, in una dichiarazione congiunta. "L'episodio ha colpito perché il clima che si vive a Città di Castello è quello di una comunità caratterizzata da una convivenza civile serena, da una integrazione positiva, da una collaborazione di tutte le forze dell'ordine e della sicurezza con le istituzioni locali e la società" aggiungono.

"L'episodio - spiegano Verini e Ascani - ha prodotto diverse reazioni politiche: tra queste quelle di un viceministro e di un sottosegretario agli Interni, di altri parlamentari di maggioranza, annuncianti naturalmente arrivi di rinforzi di polizia che però saranno trentuno unità, del tutto insufficienti per le esigenze del territorio della questura. Sarebbe bene, su questi temi della sicurezza, evitare due cose: agitare paure e annunciare modesti provvedimenti come fossero grandi soluzioni".





