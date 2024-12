Andrea Stella, il successo della McLaren è nelle persone

L'investimento più importante per il successo della McLaren "è stato quello sulle persone, per cercare di rilasciare il talento come si dice in Inghilterra". Parola del team principal Andrea Stella intervistato dall'ANSA a Orvieto, la sua città di origine, che gli ha dedicato una serata, Orgogliosi di te, dopo la vittoria nel mondiale costruttori di Formula uno. "Un successo che viene da lontano perché ci sono stati anni di investimenti nelle strutture e in tutti quegli aspetti che servono per produrre la macchina" ha spiegato.

Per Stella l'aspetto più importante è stato quello umano.

"Sapevo che in McLaren c'era molto talento - ha detto - e bisognava creare una squadra che lo utilizzasse e lavorasse su obiettivi semplici e chiari. Questo è successo negli ultimi anni e i risultati hanno cominciato a farsi vedere".

"Non sono sicuro di quale sia stato il mio contributo - ha detto ancora Stella quasi a schermirsi - perché non disegno la macchina, non la progetto, non la produco. In realtà credo che il mio ruolo sia stato di aiutare le persone in McLaren a riconoscere il proprio contributo. A convincersi che tutti giochiamo una parte, tutti abbiamo un ruolo nel successo del team e possediamo un pezzettino del successo che però dobbiamo mettere insieme come squadra".



