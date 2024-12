Andrea Stella, formazione e preparazione per avere successo

Investire nella formazione scolastica e nella preparazione professionale per avere successo nello sport ma non solo è la ricetta del successo che dà Andrea Stella, team principal della McLaren campione del mondo costruttori. L'ingegnere di Orvieto è stato protagonista di Orgogliosi di te, una serata che ha dedicato la sua città. Ad accoglierlo sul palco la sindaca Roberta Tardani.

Secondo Stella "bisogna investire anche nella collaborazione con i propri educatori". "Nel mio ruolo in Formula uno - ha detto parlando con l'ANSA - per 25 anni ho cercato di interagire in maniera costruttiva con le persone, specialmente quelle da cui potevo imparare qualcosa. Il dialogo come opportunità di crescita".



