A Natale 'specifica attenzione' per la sicurezza ad Assisi

Ci sarà una "specifica attenzione" alla città di Assisi e in particolare alle Basiliche francescane, anche in relazione agli eventi connessi all'anno giubilare, durante le prossime festività di Natale e fine anno.

Lo ha deciso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto di Perugia Armando Gradone per fare un punto di situazione sulle misure adottate a protezione degli obiettivi sensibili a seguito dell'attentato avvenuto in Germania a Magdeburgo.

In linea con le direttive fornite dal ministero dell'Interno - riferisce la Prefettura -, è stata svolta un'accurata ricognizione dei luoghi di maggiore aggregazione, con particolare riguardo ai più importanti siti turistici e religiosi presenti in provincia. In tale prospettiva, è stato convenuto di rafforzare ulteriormente le misure di protezione (come di consueto già incrementate in vista delle festività) nei centri storici dei principali Comuni, Perugia, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Spoleto, nonché nelle stazioni ferroviarie, nei centri commerciali e nei luoghi di intrattenimento.



