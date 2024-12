Tre fermi per aggressione a Perugia nella zona di Fontivegge

Un maggiorenne e due minorenni, tutti stranieri, sono stati sottoposti a fermo nelle indagini sull'aggressione avvenuta la sera del 19 dicembre nel quartiere cittadino di Fontivegge, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Dai primi accertamenti - si legge in un comunicato diffuso dalla questura - è emerso che un marocchino, per motivi non meglio precisati, era stato poco prima aggredito da alcuni uomini che, dopo averlo colpito con una bottiglia in testa, lo hanno violentemente percosso con calci e pugni. I successivi approfondimenti investigativi della squadra mobile e carabinieri, anche grazie alle analisi dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze delle persone presenti, hanno portato al fermo di polizia giudiziaria di un maggiorenne, un tunisino ventiduenne, e di due minorenni, indiziati tentato omicidio in concorso, in danno del marocchino.

Gli investigatori hanno riferito che dalla visione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, quest'ultimo risulta avere colpito con una bottiglia in testa di uno degli aggressori, dando di fatto il via ai fatti successivi. E' stato pertanto denunciato per lesioni aggravate.

I tre fermati sono stati rinchiusi nel carcere di Perugia Capanne e presso il Centro di prima accoglienza di Firenze.





