Prisco, in Umbria subito tante adesioni a Fratelli d'Italia

"Il 21 dicembre di 12 anni fa Fratelli d'Italia nasceva tra lo scetticismo di molti. L'Umbria fu sin da subito una delle Regioni in cui il neonato movimento ebbe una tra le maggiori adesioni": a ricordarlo è il coordinatore Umbria del partito e sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Un percorso non sempre facile, ma affrontato con coraggio, dedizione e una visione chiara di cosa dovevamo essere e rappresentare insieme e che Giorgia Meloni ha perfettamente incarnato" afferma sui social.

"Celebriamo questo anniversario - sostiene Prisco - con l'orgoglio di chi ha costruito ogni giorno con il lavoro, la credibilità di un progetto che rappresenta un punto di riferimento ideale e di concretezza. Un grazie di cuore a chi ci ha creduto fin dall'inizio e a chi, ogni giorno, ripone in Fratelli d'Italia le proprie speranze per il futuro. Ed è proprio al futuro che guardiamo: insieme, continueremo a impegnarci per un'Italia più forte e giusta e per essere anche in Umbria la colonna portante di una alternativa possibile al potere della sinistra".



