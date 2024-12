Le suore di Cascia, immaginiamo Gesù che nasce tra macerie

"In questo Natale, il cuore si commuove davanti al mistero di Gesù, che immaginiamo nascere tra le macerie delle guerre, accanto ai tanti innocenti colpiti da violenza e disperazione": così all'ANSA la madre priora delle monache di santa Rita a Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis, introduce il suo appello natalizio. Che è un invito a "non perdere la speranza, a credere che la pace è possibile, anche nei territori e negli animi più segnati dal dolore".

"Faccio appello a questa speranza per chiedere a gran voce alla comunità internazionale di impegnarsi e intervenire per portare riconciliazione nelle situazioni di conflitto, che costringono al buio dell'odio tante parti del mondo", afferma suor Maria Rosa. "Il mio invito - spiega - si rivolge anche a ciascuno di noi: diventiamo portatori di pace nelle case, nei luoghi di lavoro, nella società. La pace inizia dai piccoli gesti di ogni giorno, dalla capacità di ascoltare e perdonare - sottolinea la priora -. Solo così il Natale può essere davvero occasione, insieme a Gesù, di rinnovare la nostra nascita e le nostre vite, diventando più esseri umani. Di questa crescita abbiamo bisogno, soprattutto alla fine di quest'anno tanto sofferente e alla vigilia dell'Anno Santo che si appresta ad iniziare, ricco di speranza: rinnovi la nostra fiducia nel potere trasformante della fede e dell'amore. Come comunità monastica di Santa Rita da Cascia, ci uniamo in preghiera per le vittime delle guerre, delle nostre società disumanizzate e per quanti soffrono".

"Che il Natale sia per tutti un nuovo inizio, sotto la guida di Santa Rita, donna di pace, dialogo e riconciliazione, segno di speranza e conforto" l'auspicio di suor Maria Rosa.



