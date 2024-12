La mano di Luca Signorelli nella Pala di Santa Cecilia

Il restauro integrale della Pala di Santa Cecilia della Pinacoteca comunale di Città di Castello ha rivelato la mano prevalente di Luca Signorelli. Un gemma offuscata dalla patina del tempo, da forti traumi e da pesanti ridipinture, che avevano portato i critici a ritenerla in modo generico un'opera di scuola signorelliana, spiega il Comune umbro in una nota.

L'attribuzione sarà significativamente rivista sabato 28 dicembre in occasione della presentazione del restauro integrale della pala, nella pinacoteca cinquecentesca di Città di Castello, alla presenza di Tom Henry, professore Emerito di Kent University e considerato massimo esperto di Luca Signorelli, che ufficialmente proporrà la nuova autografia "Luca Signorelli e Bottega".



