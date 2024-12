Fondazione architettura riunisce cda e Comitato scientifico

Una giornata importante per la Fondazione umbra per l'architettura che a Gubbio, ha riunito il cda ed il nuovo Comitato scientifico.

La presidente Virna Venerucci ha aperto i lavori con un "ringraziamento a questo straordinario Comitato scientifico" composto dalle migliori menti che toccano, in maniera interdisciplinare, tanti temi: dall'architettura al restauro, dalla storia dell'arte alla sociologia, dal design all'editoria, dai temi del diritto ambientale agli impatti al digitale, tutti legati dal filo conduttore della sostenibilità e dell'innovazione. Durante i lavori della giornata - spiega la Fondazione - è emerso subito "il grande potenziale della nuova squadra tra idee e suggestioni per il futuro".

"Numerosi sono i progetti della Fua già in essere e molti altri in cantiere - ha aggiunto -, tutti nell'ottica della valorizzazione della cultura architettonica di qualità ed al servizio dei territori e delle comunità. Confidiamo in un confronto ed una collaborazione con la Regione Umbria e con le Amministrazioni sui temi di importanza reciproca. Grande spazio in questo mandato sarà data all'internazionalizzazione dei nostri architetti attraverso il rapporto con la Commissione Europea".



