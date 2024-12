Ascani, in manovra non c'è niente per l'Umbria

"In manovra non c'è niente per l'Umbria, per le sue infrastrutture, per i suoi ospedali, per le sue scuole e imprese": a denunciarlo è Anna Ascani, deputata del Pd e vicepresidente della Camera. "Sono svanite le promesse che aveva fatto l'ex Presidente Tesei con i suoi ministri che sfilavano, uno dopo l'altro, in campagna elettorale" aggiunge.

"La legge di bilancio, come è noto - sostiene Ascani in una nota -, vieta di finanziare micro-interventi, eppure dagli ordini del giorno abbiamo appreso che ci saranno soldi, e per di più mancette, per i soli comuni umbri governati dal centrodestra. Un campo sintetico a Nocera Umbra, una pista ciclabile a Gubbio, sostegno a una non meglio identificata attività turistica ad Amelia: queste sono le priorità per l'Umbria secondo loro. Parlano di politiche per il territorio ma sanno fare solo marchette. È la fotografia dell'indecenza e dell'arroganza di questa maggioranza che gli elettori umbri hanno già dimostrato, col loro voto, di voler respingere al mittente".



